Ferdi Tayfur'un iki oğlu ve iki kızı da tabutunun başındaydı! Konuşmakta zorlandılar! Gözler Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'u aradı...

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Binlerce kişinin akın ettiği törende usta sanatçının kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul yer aldı ve babalarına son vedalarında gözyaşlarını tutamadılar.

KONUŞMAKTA ZORLANDILAR

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur ve küçük oğlu Taha da babalarına son görevleri için tabut başında yer aldılar. Usta sanatçının oğulları konuşmakta güçlük çekti.

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur 'Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok.' derken küçük oğlu Taha'Başımız sağ olsun' diye konuştu.

GÖZLER ONU ARADI

Tüm çocukları babalarına son görevi için AKM'de yer alırken gözler usta sanatçının Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'u aradı.

DOKTORUNDAN İZİN ÇIKMADI

Üçüncü çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur'un babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gittiği ve orada fenalaştığı Biçin doktorunun cenaze törenine katılmasına izin vermediği öne sürüldü.

Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye geldi. Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.