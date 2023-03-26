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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yeni tarzıyla gündemde! Tesettüre girdiği düşünülüyordu... Bakın ne dedi

26.03.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp maneviyata yönelmişti. Geçtiğimiz günlerde başını örterek verdiği pozla tesettüre girdiği gündeme gelen Tuğçe Tayfur bu yorumlardan rahatsız oldu. Ünlü isim bu tarzının bir geçiş süreci olduğunu düşünüyor.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yeni tarzıyla gündemde! Tesettüre girdiği düşünülüyordu... Bakın ne dedi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur şarkıcılığı bırakıp sosyal medyadaki pozlarının bir kısmını da sildi. "Hiç kimsenin isteklerine göre karar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik" diyen Tuğçe Tayfur yeni imajıyla da dikkat çekti.

Başörtüsü üstüne şapka takarak verdiği pozlardan sonra tesettüre girdiği düşünülen Tuğçe Tayfur bu konuda da konuştu. Habertürk'ün haberine göre; Tayfur açıklamasında giyim tarzının tesettür olarak değerlendirilmesin yanlış olduğunu belirtti.

Ekran Alıntısı

Ferdi Tayfur'un kızı bir geçiş döneminde olduğunu, dini daha iyi öğrenmeye çalıştığını da dile getirdi.

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