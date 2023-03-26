Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yeni tarzıyla gündemde! Tesettüre girdiği düşünülüyordu... Bakın ne dedi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur şarkıcılığı bırakıp sosyal medyadaki pozlarının bir kısmını da sildi. "Hiç kimsenin isteklerine göre karar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik" diyen Tuğçe Tayfur yeni imajıyla da dikkat çekti.

Başörtüsü üstüne şapka takarak verdiği pozlardan sonra tesettüre girdiği düşünülen Tuğçe Tayfur bu konuda da konuştu. Habertürk'ün haberine göre; Tayfur açıklamasında giyim tarzının tesettür olarak değerlendirilmesin yanlış olduğunu belirtti.

Ferdi Tayfur'un kızı bir geçiş döneminde olduğunu, dini daha iyi öğrenmeye çalıştığını da dile getirdi.



