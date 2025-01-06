Ferdi Tayfur'un Marmaris Adaköy’deki denize sıfır evi sessizliğe büründü

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur’un serveti gündemdeyken Marmaris’te son günlerini geçirdiği deniz kenarındaki evi görüntülendi.

Marmaris Adaköy’de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Muğla’da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla hastaneye sevk edilmişti. Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

EV SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Şarkıları, oynadığı filmler ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy’de denize sıfır evi sessizliğe büründü.

MARMARİS'TE YATIRIM YAPTI

Ferdi Tayfur 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldi ve o tarihten itibaren bölgeye hayran kaldı. Ferdi Tayfur'un burada önemli taşınmazlar edinmeye başladığı belirtiliyor. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır