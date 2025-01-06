Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! Gülben Ergen isyan etti: Malından mülkünden...

Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra mal varlığı gündeme geldi. Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, yıllarca Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı olarak büyük bir servet kazandı.

Tayfur, bir yandan müzik kariyerinden elde ettiği gelirle dikkat çekerken, diğer yandan gayrimenkule ciddi yatırımlar yaparak servetini artırdı.

Sanatçının Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

Bu yatırımlar sosyal medyada konuşulurken şarkıcı Gülben Ergen isyan etti. Ergen paylaşımında "Ferdi Abi'nin malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazi yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun" dedi.