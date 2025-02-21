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Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başantrenörü oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 12:43
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Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başantrenörlük görevine getirildi. Akbaş, Japonya tarihindeki ilk yabancı başantrenör oldu.

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başantrenörü oldu

Uzun zamandır Eczacıbaşı’nın başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı ile anlaştı. 38 yaşındaki antrenör, Japonya tarihinin ilk yabancı başantrenörü olarak tarihe geçti. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım sezonuyla birlikte Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın tarihindeki ilk yabancı başantrenör ünvanıyla görev alacak olan başantrenörümüz Ferhat Akbaş’ı tebrik ederiz" denildi.

Kariyerinde Türkiye ve Hırvatistan milli takımlarında başantrenörlük yapan Ferhat Akbaş, 2017-2018 döneminde Japonya’da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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