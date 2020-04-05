Ferhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi

Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve lig şampiyonluklarını elde eden Akbaş, oyların yüzde 33’üyle ilk sırada yer aldı.
Akbaş, takımıyla sezonu Polonya Süper Kupası’nı kazanarak açarken, Polonya Kupası’nda da zafere ulaşan taraf olmuştu. Polonya’da normal sezonu 60 puanla ilk sırada tamamlayan Akbaş’ın takmı, koronavirüs salgını nedeniyle play-off’un iptal olmasıyla lig şampiyonu ilan edildi. Chemik, bu sonuçla sezonu Ferhat Akbaş yönetiminde 3 kupa ile tamamladı. Sportwe Fakty’nin anketinde Chemik Police’ten Wilma Salas yılın en iyi ilk 6'sında yer aldı.
Oylamanın ardından düşüncelerini paylaşan Ferhat Akbaş, "Tarafsız oylarla ilk sırada yer almak benim için çok değerli. Her takımın taraftarlarının katıldığı oylama sonucu birinci olduğum için mutluyum. Takım halinde başarılar elde ettiğinizde bireysel ödüller de kazanıyorsunuz ama bu ödülün temelinde takımımın başarısı yatıyor. Ekibiniz ne kadar iyi olursa, siz de o kadar başarılı olursunuz” dedi.
(DHA)
Vedat Muriqi için inanılmaz rakam
G.Saraylı eski yönetici koronavirüsü yendi
Batuhan Karadeniz'den Galatasaray itirafı!
Maradona'dan örnek davranış!
Ryan Babel'den ilginç tuvalet paylaşımı
Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz açıklaması
''Türk futbolunun en kara günlerden biri''
Dorukhan Toköz'den flaş açıklama
Karşıyaka'da 7 futbolcu yasağa takıldı
Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
Dortmund'dan örnek davranış
Bayern Münih sözleşmesini uzattı
Ronaldo'nun o muhteşem golü!
Trabzonspor'dan taraftarına uyarı
İşte Neymar'ın 50 milyonluk evi!
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Okuyucu Yorumları 0 yorum