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Ferhat Arıcan'dan olimpiyat tarihimizde bir ilk!

03.08.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Ferhat Arıcan'dan olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazandı. Ferhat, böylelikle Türkiye’ye olimpiyat tarihinde cimnastikteki ilk madalyasını getirmiş oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda heyecan 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında sahneye çıktı.

Ferhat, sergilediği başarılı performansın ardından 15.633 puan elde etti. Ferhat Arıcan, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya, Türkiye’nin cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyası olarak da tarihe geçti.

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ARICAN: YİNE TARİH YAZDIM

Yarış sonrasında konuşan Arıcan, "Gerçekten şu an kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşıyorum. Türk spor tarihinin gerçekten büyük büyük emekler karşılığı bir madalya bu. Çok fazla çalıştım bu madalya için. Artık olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Ülkemi gururla temsil ettim. Tarih yazdım yine yeni yeniden. Gururluyum. Çok çalıştım. Sonunda hep birlikte başardık. Tüm Türkiye, Team Türkiye başardı. Türkiye zor zamanlar geçiriyor. Kalbimiz orada. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Biraz olsun moral olduysa bu madalya, daha çok sevinirim. Türkiye için moral kaynağı olur bu madalya umarım. Bu yangınlar biter ve yeniden eski günlere döner Türkiye." dedi.

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"BU MADALYA TÜM TÜRKİYE'NİN"

Madalyada herkesin emeği olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Ben burada madalyayı alıyorum ama bunun arkasında çok büyük emek var, başta ailem. Annem, babam, yeğenim, nişanlım... Çok mutluyum. Onların da çok büyük emeği var. Ailemin dışında federasyonumuzun, bakanlığımızın, herkesin emeği var. Antrenörüme teşekkür ediyorum. Çok inandı bana. Bu inancın sonunda madalya geldi. Tüm antrenörlerime, teknik ekibe, masörlere teşekkür ediyorum. Bu madalyada herkesin emeği var. Bu madalya tüm Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

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Tokyo
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bıktık bronzlarda azıcıkta altın alıverin gari.
Osmanlı kası var ferhatımızda....
Ağlarken güldürenlere selam olsun...

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