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  4. Ferhat Arıcan ile Adem Asil, depremzedeler için bilekliklerini açık artırmaya çıkardı

Ferhat Arıcan ile Adem Asil, depremzedeler için bilekliklerini açık artırmaya çıkardı

17.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in milli cimnastikçilerinden Adem Asil dünya şampiyonluğu; Ferhat Arıcan da Avrupa şampiyonluğu bilekliklerini depremzedelere yardım etmek amacıyla açık artırmaya çıkardı.

Ferhat Arıcan ile Adem Asil, depremzedeler için bilekliklerini açık artırmaya çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberliğe geçti. Bu süreçte birçok sporcu kendisine ait özel anlamı ve değeri olan eşyalarını açık artırmaya çıkararak gelen para ile depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalıştı.

İzmir’in Göztepe ve Şavkar Cimnastik’in milli sporcuları Ferhat Arıcan ve Adem Asil de kendileri için manevi değeri yüksek olan Avrupa ve dünya şampiyonluklarındaki bileklerini açık artırmaya çıkardı. Başarılı sporcular buradan gelecek maddi gelirin depremzede vatandaşlara aktarılacağını duyurdu.

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deprem Ferhat Arıcan atan şampiyonluklar adem asil

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