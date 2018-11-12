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Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'un iddialarına açıklama geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 21:54 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'den kızı Yağmur babasının kendisini aylarca arayıp sormadığını ve 'takoz' diye seslendiğini iddia etmişti. Ferhat Göçer'den ise o iddialara sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'un iddialarına açıklama geldi!

Ferhat Göçer'in kızı Yağmur, 2. Sayfa programına katılarak babasının 9 ay boyunca kendisini arayıp sormadığını, babasıyla hiçbir zaman yakınlık kuramadıklarını söylemişti. Yağmur, Ferhat Göçer’in köpeklerine kızım derken kendisine 'takoz' diye seslendiğini de iddia etmişti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Göçer, şunları söyledi:

Dostlar merhaba. Kızımla ilgili (öncelikle onun sağlığı ve geleceği için) özelde kalması gereken konuların, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bir zihniyetle, dürüstlükten uzak açıklamalarla gündeme gelmiş ve sizleri meşgul etmiş olmasından dolayı çok üzgünüm. Artık zorunluluk haline gelmesi sebebiyle bu çarşamba saat 10.30'da bir defaya mahsus yapacağım basın toplantısında tarafıma karşı öne sürülen planlı, haksız ve art niyetli suçlamalarla ilgili detaylı açıklama yapıp soruları tüm gerçekliği ile cevaplayacağım. Saygılarımla.

ferhat

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

  1. Sayfa programına katılan Yağmur Göçer şunları söylemişti:

"Baba sevgisine hasret kalmış bir kızım ben. Babam dokuz aydır benimle iletişime geçmiyor. Babamla fotoğraftaki gibi kalmayı çok isterdim. Psikolojik destek alıyorum. Küçükken annem, babam adına hediyeler yollardı. Annemin bizim oturduğumuz siteye girmesi yasaktı. Yan komşumun kızı beni aldı. İki üç saat içerisinde iğnelerle hazırlanıp ortaokul mezuniyetine gittim. Orada babamla olmak istiyordum."

"ONA ARTIK BABACIĞIM DİYEMEM"

"Hayallerimde bambaşka bir baba yarattım, onun sevgisini hiç hissetmedim. Velayet davalarında hep 'babam' dedim.
Hiç bir zaman aramızda baba-kız ilişkisi olmadı. Benim en büyük yaram babam. Keşke şöhret olmasaydı, benim babam olarak kalsaydı. Ben babama aşıktım o işine. Babam arasa ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ona artık 'babacığım' diyemem."

"EVDEKİ KÖPEĞE KIZIM DERDİ BANA DA TAKOZ"

"Babam ne yaparsa yapsın, ondan vazgeçmedim. Babamın kötü olmasını hiç istemedim. Evdeki kedi köpeğe 'kızım' derdi, bana da 'takoz' derdi. Babam beni bu kadar sevgisiz bıraktığının farkında değil. Ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra, beni bırakıp hemşireyle konsere gitti. Bizim güzel günlerimiz bir elin parmağını geçmez. Babam beni anlasaydı, anlatmak zorunda kalmazdım. Ona 'seviyorum' dersem hayata tutunamıyorum. Ama 'sevmiyorum' da demiyorum"

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