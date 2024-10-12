Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Geçtiğimiz günlerde Düzağaç'ın 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı 24 yıl sonra ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çift kızlarına Çalgı takımyıldızındaki en parlak yıldız olan ve aynı zamanda zenginliği ve çekiciği simgeleyen “Vega” ismini koydu.

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz adında bir kızı var.