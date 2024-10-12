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  4. Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 10:20
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Düşler Sokağı, Alev Alev, Beni Bırakma gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Feridun Düzağaç özel hayatıyla gündeme geldi. Feridun Düzağaç 55 yaşındaki ikinci kez baba oldu. Kızına bakın hangi ismi verdi.

Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Geçtiğimiz günlerde Düzağaç'ın 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı 24 yıl sonra ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

baba oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çift kızlarına Çalgı takımyıldızındaki en parlak yıldız olan ve aynı zamanda zenginliği ve çekiciği simgeleyen “Vega” ismini koydu.

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz adında bir kızı var.

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Şarkıcı
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