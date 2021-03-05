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Fernandao, Brezilya'da dopingli çıktı

05.03.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Fernandao, Brezilya'da dopingli çıktı

Brezilya'da Serie B'ye düşen Goias'ta Fernandao'nun yasaklı madde kullandığı belirlendi.

Ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Fernandao'nun yasaklı madde kullandığı tespit edildi.

Brezilya'da Serie B'ye düşen Goias'ta son haftalarda yapılan testlerinde dopingli madde bulunduğu kaydedilen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmek üzere olduğu kaydedildi.

Kulüp başkanı Paulo Rogerio Pinheiro, Fernandao'nun vitamin aldığını belirtirken, "Fernandao'nun doping yaptığı tespit edildi ve onunla sonrasında finansal bir anlaşmaya varamadık. Ortalama üstü bir oyuncu, eğer Serie A'da olsaydık takımda kalırdı. Onun durumunu anlıyorum, kapı açık. Doping durumu bittiğinde ve tekrar Serie A'da olduğumuzda, Goias'ın kapıları ona açık. Yaptığı şey saçmaydı, internetten vitamin alıp bize haber vermeden almış. Umarım az ceza alır." ifadelerini kullandı.

Fernandao, geçtiğimiz sezon Goias'ta 24 maça çıktı ve 10 kez ağları sarstı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Brezilya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fener forması giyen futbolcu bozuluyor gayet normal. küfür eder kavga eder şike yapar evden adam aldırır vs say bitmez.

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