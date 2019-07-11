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Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Reges, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Brezilyalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi. Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig sevilla İspanya

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