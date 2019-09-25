Fernando: Alanyaspor maçı zor geçecek

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un Brezilyalı golcüsü Fernando Andrade dos Santos, Alanyaspor maçının zor geçeceğini söyleyerek; “Genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki maça hazırlanıyoruz. Deplasmanda bir maç olacak. Alanya’nın da çok iyi hazırlandığını biliyoruz ama biz de çok iyiyiz. Umuyoruz ki her şey iyi gidecek” dedi.

“Türkiye’ye ilk kez gelmiş bulunuyorum. İlk geldiğimde biraz bir alışma süreci geçirdik. Alışma süreci hiçbir yerde kolay olmayan bir süreç. Alıştıkça daha çok çalışmaya başladım. Daha çok alıştıkça performansım da yükselmeye başladı. Ama çok çalışıyoruz. Sadece ben değil takım arkadaşlarımla beraber çok çalışıyoruz. Her şeyi daha iyi bir şekle getireceğimize inanıyorum ve burada olduğum için de çok mutluyum.”

"DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİZ"

Fernando, son olarak hedefinin takımı iyi yerlere getirmek olduğunu söyleyerek, “Ben kişisel hedeflerim tamamen takım üzerine kurulu öncelikli olarak. Ben ne kadar iyi oynarsam takıma da o kadar katkım olur. Takım olarak bir yerlere gelebiliriz, yükselebiliriz. Umuyorum ki hep birlikte performansımızı yükselterek takımımızı daha iyi noktaya getireceğiz” şeklinde konuştu.

