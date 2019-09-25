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Fernando: Alanyaspor maçı zor geçecek

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

Sivasspor'un Brezilyalı forveti Fernando Andrade dos Santos, ligde oynayacakları Alanyaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Alanya’nın da çok iyi hazırlandığını biliyoruz ama biz de çok iyiyiz" dedi.

Fernando: Alanyaspor maçı zor geçecek

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un Brezilyalı golcüsü Fernando Andrade dos Santos, Alanyaspor maçının zor geçeceğini söyleyerek; “Genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki maça hazırlanıyoruz. Deplasmanda bir maç olacak. Alanya’nın da çok iyi hazırlandığını biliyoruz ama biz de çok iyiyiz. Umuyoruz ki her şey iyi gidecek” dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Performansında yükselme olduğu sorusu üzerine Fernando, şu cevabı verdi:

“Türkiye’ye ilk kez gelmiş bulunuyorum. İlk geldiğimde biraz bir alışma süreci geçirdik. Alışma süreci hiçbir yerde kolay olmayan bir süreç. Alıştıkça daha çok çalışmaya başladım. Daha çok alıştıkça performansım da yükselmeye başladı. Ama çok çalışıyoruz. Sadece ben değil takım arkadaşlarımla beraber çok çalışıyoruz. Her şeyi daha iyi bir şekle getireceğimize inanıyorum ve burada olduğum için de çok mutluyum.”

"DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİZ"

Fernando, son olarak hedefinin takımı iyi yerlere getirmek olduğunu söyleyerek, “Ben kişisel hedeflerim tamamen takım üzerine kurulu öncelikli olarak. Ben ne kadar iyi oynarsam takıma da o kadar katkım olur. Takım olarak bir yerlere gelebiliriz, yükselebiliriz. Umuyorum ki hep birlikte performansımızı yükselterek takımımızı daha iyi noktaya getireceğiz” şeklinde konuştu.

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