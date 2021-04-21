Fernando Muslera: 1 puan kazandık!

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

1 puan kazandıklarının altını çizen Muslera, "Çok üzgünüz. 3 puan istiyorduk. Bir şans geçmişti elimize. Rakip puan kaybetti, güzel şanstı ama iyi değerlendiremedik. Realist olmak gerekirse 1 puan kazandık. 2 puan kaybetmedik." dedi.

Yine şans yakalayacaklarını söyleyen Galatasaray kaptanı, "Şanslar geliyor, gelmiyor değil. Bundan sonra da gelecektir. Kafamızı kaldırmalıyız. Son saniyeye kadar mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları gerektiğini vurgulayan Fernando Muslera, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken maçlar oynuyoruz, kazanmamız lazım. Henüz 6 maçımız daha var. En iyi şekilde konsantre olup, hatalarımızı düzeltip, daha iyi çalışarak hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.

