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Fernando Muslera: 1 puan kazandık!

21.04.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Fernando Muslera: 1 puan kazandık!

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

1 puan kazandıklarının altını çizen Muslera, "Çok üzgünüz. 3 puan istiyorduk. Bir şans geçmişti elimize. Rakip puan kaybetti, güzel şanstı ama iyi değerlendiremedik. Realist olmak gerekirse 1 puan kazandık. 2 puan kaybetmedik." dedi.

Yine şans yakalayacaklarını söyleyen Galatasaray kaptanı, "Şanslar geliyor, gelmiyor değil. Bundan sonra da gelecektir. Kafamızı kaldırmalıyız. Son saniyeye kadar mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları gerektiğini vurgulayan Fernando Muslera, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken maçlar oynuyoruz, kazanmamız lazım. Henüz 6 maçımız daha var. En iyi şekilde konsantre olup, hatalarımızı düzeltip, daha iyi çalışarak hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
6saray son dakika 1 puan almadı verdiler! Şut atarken 6 saraylı futbolcu ofsaytta ama vardakiler milleti aptal yerine koyup pas pozisyonunda çizgi çekiyorlar.. hileleriniz batsın

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