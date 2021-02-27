Fernando Muslera 300. maçına çıktı

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu sezonun 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçıyla formasına kavuşan Muslera, üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu unvanını almıştı.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek (Tita) (328), Mert Meriç (Misko Mirkovic) (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Uruguaylı kaleci, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcusu olacak.

Muslera ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Galatasaray'a 2011-2012 sezonu başında transfer olan Muslera, Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi oldu.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen törende elde ettiği unvanlardan dolayı Muslera'ya plaket verildi. Plaketini Fatih Terim'in elinden alan 34 yaşındaki file bekçisini ısınmaya ara veren takım arkadaşları da alkışladı.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 26 kez de sarı kart gösterildi.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

