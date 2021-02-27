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Fernando Muslera 300. maçına çıktı

27.02.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Fernando Muslera 300. maçına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği müsabakada 300. Süper Lig maçına çıktı.

Galatasaray'a 2011-2012 sezonu başında transfer olan Muslera, Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi oldu.

Muslera ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek (Tita) (328), Mert Meriç (Misko Mirkovic) (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Uruguaylı kaleci, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcusu olacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu sezonun 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçıyla formasına kavuşan Muslera, üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu unvanını almıştı.

TERİM'DEN MUSLERA'YA PLAKET

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde Muslera'ya plaket verdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen törende elde ettiği unvanlardan dolayı Muslera'ya plaket verildi. Plaketini Fatih Terim'in elinden alan 34 yaşındaki file bekçisini ısınmaya ara veren takım arkadaşları da alkışladı.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

299 MAÇIN 111'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi.

Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 26 kez de sarı kart gösterildi.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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