Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e cevap!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği Fernando Muslera talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisine spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağarken, bir mesaj da Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül'den geldi.
35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sakatlanan Muslera için, ''En kısa sürede döneceksin inşallah'' mesajını gönderdi. Fernando Muslera da Gökhan Gönül'e yanıt olarak, ''Çok teşekkürler abi'' ifadesini kullandı.
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