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Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e cevap!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 22:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sosyal medya hesabından ayağı kırılan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. Uruguaylı kaleci, 35 yaşındaki futbolcuya, ''Çok teşekkürler abi'' yanıtını verdi.

Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e cevap!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği Fernando Muslera talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisine spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağarken, bir mesaj da Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül'den geldi.

''ÇOK TEŞEKKÜRLER ABİ''

35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sakatlanan Muslera için, ''En kısa sürede döneceksin inşallah'' mesajını gönderdi. Fernando Muslera da Gökhan Gönül'e yanıt olarak, ''Çok teşekkürler abi'' ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH muslera gibi adam gibi,karakterli,futbolcularımızın sayısını artar...amin
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