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Fernando Muslera'dan maç sonu açıklamaları "Kendimizi eleştireceğiz"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 23:59
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa ile 3-3 kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'dan maç sonu açıklamaları "Kendimizi eleştireceğiz"
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa ile 3-3 kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

''KENDİMİZİ ELEŞTİRECEĞİZ''

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"İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz, ikinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var."

''HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ''

412772_SUPER-LIG’IN-7’NCI-HAFTASINDA-GALATASARA

"Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. İlk yarı iyiydik, berabere kaldığımız için üzüldük maç sonu. Soyunma odasında maç maç devam etmemiz gerektiğini, önümüze bakmamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki maçtan itibaren yine kazanarak devam edeceğiz."

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Fernando Muslera galatasaray
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