Fernando Muslera'dan Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sözleşme yanıtı!

12 yıldır Galatasaray forması giyen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, UEFA Şampitonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester Unite maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçta ne yapmaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Fernando Muslera, "Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"KARİYERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Kariyeriyle gurur duyduğunu söyleyen Fernando Muslera, "Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME YANITI

Son olarak kendisine gelen sözleşme sorusuna Fernando Muslera "Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın bir maçımız var ve ona odaklandım." Okan Buruk: "Efsaneler için sözleşmeler önemli değil, önemli olan Galatasaray’ın başarısı." şeklinde yanıt verdi.





