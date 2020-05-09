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Fernando Muslera'dan transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2020 21:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden Fernando Muslera, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi. İşte Fernando Muslera'nın gelecek sözleri ve yaptığı açıklamalar...

"TEKLİF GELMEDİ"

Bana ya da menajerim Fonseca'ya, Boca Juniors cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Boca Juniors harika bir takım ve böyle önemli bir takımla adının anılması güzel.

"ÇOK TEKLİF ALDIM AMA KULÜBÜM REDDETTİ"

Galatasaray ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmem var ve transfer sadece bana bağlı değil. Daha önce de birçok teklif aldım ancak bir sözleşmem olduğu için, öncesinde kulübüm hep reddetti.

"PAZARTESİ BAŞLAYACAĞIZ"

1,5 aydır eve hapsolmuş durumdayım. 2 hafta önce idman seanslarına başladık ve Pazartesi günü tüm takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağız. Çünkü ligin geri dönmesine karar verildi.

"EN İYİ HATIRALARIM"

Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey, milli takım formasıyla kupa kazanmaktır. Bu nedenle Uruguay ile 2011'de kazandığımız Copa Amerika ve 2010 Dünya Kupası'ndaki başarımız, benim en iyi hatıralarım.

"İDOLÜM OSCAR CORDOBA'YDI"

Benim idolüm Oscar Cordoba'ydı. Boca Juniors'ta oynamaya başladığından beri onu çok yakından takip ettim. Milli takımda da Facha Carini'yi beğeniyordum. (Sporx)

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