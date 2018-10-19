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Fernando Muslera, Fatih Terim’in soyunma odasında ne söylediğini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim'in ilk yarıda yaşanan sakatlıklarla ilgili soyunma odasında yaptığı yorumu açıkladı.

Fernando Muslera, Fatih Terim’in soyunma odasında ne söylediğini açıkladı

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Muslera, yaşadıkları talihsiz sakatlıklara rağmen aldıkları 1 puanın iyi bir sonuç olduğuna değindi.

İşte Fernando Muslera’nın yayıncı kuruluşa açıklamaları...

“Soyunma odasında hocamız bize ‘Bunca yıldır futbolun içindeyim hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum’ dedi. Sakatlıklar nedeniyle bütün oyun planımız değişti. Bu sakatlıklar olmasaydı rakip oyundan düşünce alternatifleri kullanabilecektik. Maçın geneline bakıldığında Bursaspor’a net şans vermeye bir Galatasaray seyrettik. Penaltı haricinde çok net pozisyonun hatırlamıyorum. Ne olursa olsun 1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu tip 1 puanlar ligin sonunda sizi şampiyon yapabiliyor. Bu sakatlıkların ardından bu sonuç da çok kötü değil diyebiliriz.”

EREN DERDİYOK: GOL SEVİNCİM YORUMLARA CEVAP OLSUN
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Eren Derdiyok değerlendirmelerde bulundu. Eren Derdiyok, yaptığı gol sevincinin de sebebini açıkladı.

Golcü oyuncu gol sevincini çıkan haberlere yönelik yaptığını söylerken "İçeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyorduk. Zor bir maç oynadık. Bursaspor da iyi oynadı. İstediğimiz futbolu tam olarak sergileyemedik, üzgünüz. Bazı yorumlar yapılıyor, gol sevincim bunlara bir cevap olsun istedim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fernando muslera Galatasaray fatih terim Bursaspor

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