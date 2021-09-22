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Fernando Muslera: Herkes kendini daha iyi hazırlamalı

22.09.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 yenildiği karşılaşmanın sonrasında Muslera konuştu.

Fernando Muslera: Herkes kendini daha iyi hazırlamalı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"Kayseri'yi tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. İyi mücadele ettiler." diyerek sözlerine başlayan Muslera, "Hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Bir bahane bulmak doğru değil. Ligi erken açtık. Tamamıyla, birçok oyuncu yeni oyuncu. Bir adaptasyon süreci var. Bugün daha bir arkadaşımız ilk maçına çıktı. Bunlar bahane değil ama ligin başlangıcında böyle sıkıntılar oluyor. Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil. Herkes kendini daha iyi şekilde hazırlamalı. Herkes birbirini daha iyi tanıyacak. Bunu bir kenara bırakmalıyız artık. Lig var, Avrupa var. Lazio maçında o performansı gösteren bu takımdı. Bu potansiyel bizde var. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız, 3 gün sonra bir maçımız var. Çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup geleceğe bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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