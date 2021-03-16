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Fernando Muslera kimdir, kaç yaşında, nereli?

16.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Uruguaylı kaleci Muslera hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de Muslera kaç yaşında? oldu. Başarılı performans ile Galatasaray’ın en uzun süre forma giyen yabancı futbolcu unvanını alan Fernando Muslera takıma 2011 yılında trasnfer olmuştur. Peki, Muslera kimdir? İşte, Fernando Muslera hakkında merak edilenler…

Fernando Muslera kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gözde kaleci Fernando Muslera Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Galatasaray'a trasnfer olan Muslera, kariyerine 2004 yılında başlamıştır. Gündemde en çok merak edilen kişilerden biri olan tecrübeli kaleci Muslera hakkında pek çok kişi Muslera kimdir ve nerelidir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Muslera hangi takımlarda oynadı? İşte, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera hakkında merak edilenler...

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera, 16 Haziran 1986 yılında Arjantin’in Buenos Aires kentinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Nestor Fernendo Muslera Micol olan gözde kaleci 1.90 boyundadır. Uruguaylı kaleci Muslera, kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nisan 2012 tarihinde oynanan Manisaspor-Galatasaray maçında atmıştır.

35 yaşındaki Muslera, futbol hayatına 2001 yılında Montevideo Wanderers takımının alt yapısında başlamıştır. 2004 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan başarılı kaleci, Lazio, Wanderers, Nacional, Wanderers, Wanderers U19 takımlarında oynadıktan sonra 2011 yılında Galatasaray’a transfer olmuştur. Muslera, Galatasaray’da en uzun süre forma giyen yabancı uyruklu futbolcu unvanını almıştır.

Fernando Muslera'nın futbol kariyerindeki en önemli dönemi 2010 FİFA Dünya Kupası oldu. Başarılı kaleci bu aşamada kalesinde hiç gol görmedi. Muslera 2019- 2020 sezonunda yaptığı kritik kurtarışlar ile Galatasaray'a önemli puanlar da kazandırmıştır. Fernando Muslera 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

MUSLERA’NIN MAAŞI NE KADAR?

Tecrübeli kaleci Muslera’nın sezonluk ücreti 3.575.000 Euro. Başarılı futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise Mayıs 2021’de sona erecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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