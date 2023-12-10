SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fernando Muslera'nın Adana Demirspor maçında hakeme söyledikleri ortaya çıktı! "Fenerbahçe olunca veremiyorsunuz!"

Fernando Muslera'nın Adana Demirspor maçında hakeme söyledikleri ortaya çıktı! "Fenerbahçe olunca veremiyorsunuz!"

10.12.2023 12:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ederken, Fenerbahçe 40 puanla liderliğini sürdürüyor. Aynı puandaki Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor. Sarı - kırmızılılar, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almıştı. Cimbom'da kaleci Fernando Muslera, gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü. Uruguaylı file bekçisinin kart görme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve puanını 40'a yükselterek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmüştü.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Adana Demirspor, VAR kontrolü sonrasında penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen M'Baye Niang, ağları sarsarak farkı 1'e indirmişti.

AA-20231208-33137160-33137159-GALATASARAY_YUKATEL_ADANA_DEMIRSPOR (Large)

Penaltı kararı sonrasında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, hakem Abdülkadir Bitigen'e yoğun tepki göstermişti. Bu itirazlar sonucunda Uruguaylı kaleci sarı kart görmüştü.

Kart sınırına ulaşan deneyimli eldiven, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı kalecinin gördüğü kartın perde arkası ise ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE VEREMİYORSUNUZ"

AA-20231202-33087581-33087569-SILTAS_YAPI_PENDIKSPOR_GALATASARAY

Fernando Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e "Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz." diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Bitigen’in de bu sözler üzerine Muslera’ya sarı kart gösterdiği belirlendi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan Fernando Muslera, 11 maçta kalesini gole kapattı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulüp başkanından ters tepen motivasyon konuşması!Kulüp başkanından ters tepen motivasyon konuşması!
Zehra Güneş açıkladı: ''Kaleci olmak isterdim''Zehra Güneş açıkladı: ''Kaleci olmak isterdim''
Derbi sonrası tek kelimelik isyan ve talep!Derbi sonrası tek kelimelik isyan ve talep!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Fernando Muslera fenerbahçe galatasaray abdülkadir bitigen fenerbahçe Süper Lig süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı

Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı

Togg'dan başka araca onay verilmiyor! Bakan Şimşek tek tek yanıtladı

Togg'dan başka araca onay verilmiyor! Bakan Şimşek tek tek yanıtladı

Derbinin ardından olay yorumlar!

Derbinin ardından olay yorumlar!

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Yıldız isim transfer ateşini yaktı!

Yıldız isim transfer ateşini yaktı!

Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!

Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.