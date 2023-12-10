Fernando Muslera'nın Adana Demirspor maçında hakeme söyledikleri ortaya çıktı! "Fenerbahçe olunca veremiyorsunuz!"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve puanını 40'a yükselterek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmüştü.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Adana Demirspor, VAR kontrolü sonrasında penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen M'Baye Niang, ağları sarsarak farkı 1'e indirmişti.

Penaltı kararı sonrasında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, hakem Abdülkadir Bitigen'e yoğun tepki göstermişti. Bu itirazlar sonucunda Uruguaylı kaleci sarı kart görmüştü.

Kart sınırına ulaşan deneyimli eldiven, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı kalecinin gördüğü kartın perde arkası ise ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE VEREMİYORSUNUZ"

Fernando Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e "Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz." diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Bitigen’in de bu sözler üzerine Muslera’ya sarı kart gösterdiği belirlendi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan Fernando Muslera, 11 maçta kalesini gole kapattı.





