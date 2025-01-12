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Fernando Muslera sezonun bitmesini beklemeden Galatasaray'a bildirdi! Takıma veda ediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.01.2025 08:41
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Galatasaray formasını 2011 yılından beri terleten Fernando Muslera ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldiven bu gelişmeyi sarı-kırmızılı yönetime bildirdi ve sezon sonunda ülkesine döneceğini söyledi.

Fernando Muslera sezonun bitmesini beklemeden Galatasaray'a bildirdi! Takıma veda ediyor...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu. 38 yaşındaki Muslera, ayrılacağını Galatasaray yönetimine bildirdi.

SÖZLEŞME UZATILMAMIŞTI

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Galatasaray ile henüz sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayan Muslera'nın geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların bir yandan kaleci arayışlarına başladığı biliniyordu.

MUSLERA KARARINI VERDİ

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38 yaşındaki tecrübeli eldiven, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını yönetime bildirdi. Ailesinin Uruguay'da yaşamak istemesi sebebiyle bu kararı aldığını söyleyen Muslera, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.

Muslera'nın Ayrılığı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Muslera'nın kararını anlayışla karşılıyorum
Bu karar üzücü, Muslera kalmalıydı
Yeni kaleci arayışlarını destekliyorum
Muslera'nın emeklilik süreci başlamalı

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Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
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Fernando Muslera sezonun bitmesini beklemeden Galatasaray'a bildirdi! Takıma veda ediyor...

Fernando Muslera sezonun bitmesini beklemeden Galatasaray'a bildirdi! Takıma veda ediyor...

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