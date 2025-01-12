Fernando Muslera sezonun bitmesini beklemeden Galatasaray'a bildirdi! Takıma veda ediyor...

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu. 38 yaşındaki Muslera, ayrılacağını Galatasaray yönetimine bildirdi.

SÖZLEŞME UZATILMAMIŞTI

Galatasaray ile henüz sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayan Muslera'nın geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların bir yandan kaleci arayışlarına başladığı biliniyordu.

MUSLERA KARARINI VERDİ

38 yaşındaki tecrübeli eldiven, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını yönetime bildirdi. Ailesinin Uruguay'da yaşamak istemesi sebebiyle bu kararı aldığını söyleyen Muslera, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.