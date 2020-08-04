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Ferran Torres Manchester City'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2020 22:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Valencia'da forma giyen kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Ferran Torres Manchester City'de

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'ye transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Torres, "Manchester City dünya futbolunda en çok hücum yapan takımlardan biri. Her futbolcu bu tarz takımlara katılmak ister. Son 10 yılda çok sayıda kupa kazandılar ve umarım ben de bu başarıyı sürdürmede rol oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester City'nin Torres için Valencia'ya 23 milyon avro bonservis bedeli ödediğini yazdı.

Ferran Torres, Valenica'da geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 6 gol kaydetti.

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