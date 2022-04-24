SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ferrari'nin evinde Red Bull şov yaptı! Imola GP'si Max Verstappen'in oldu...

Ferrari'nin evinde Red Bull şov yaptı! Imola GP'si Max Verstappen'in oldu...

24.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull, Ferrari'nin evi olarak kabul edilen Imola'da duble yaptı. Formula 1 Imola GP'sini Redbull pilotu Max Verstappen kazandı.

Ferrari'nin evinde Red Bull şov yaptı! Imola GP'si Max Verstappen'in oldu...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yaptığı sezonun dördüncü yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı.

Dünya şampiyonu pilot Max Verstappen rahat bir galibiyet elde ederken, ikinci sırayı yine Red Bull'dan Sergio Perez aldı.

Ferrari'den Carlos Sainz, yarışın ilk turunda Tamburello virajında McLaren'den Daniel Ricciardo ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Charles Leclerc ise ikincilik için Sergio Perez'e atak yaptığı sırada spin attı ve 9. sıraya geldi. Şampiyona lideri Leclerc, yarışı ise 6. sırada bitirdi.

İşte yarışta ilk 10'a giren ve puan alan pilotlar

  1. Max Verstappen, Red Bull
  2. Sergio Perez, Red Bull
  3. Lando Norris, McLaren
  4. George Russell, Mercedes
  5. Valtteri Bottas, Alfa Romeo
  6. Charles Leclerc, Ferrari
  7. Yuki Tsunoda, AlphaTauri
  8. Sebastian Vettel, Aston Martin
  9. Kevin Magnussen, Haas
  10. Lance Stroll, Aston Martin
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! O anlar izleyenleri şoke ettiMike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! O anlar izleyenleri şoke etti
Dünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddiDünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddi
''Önüne balon ve futbol topu...''''Önüne balon ve futbol topu...''
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Alexander Sörloth transferinde son durum!

Alexander Sörloth transferinde son durum!

Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...

Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...

Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!

Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.