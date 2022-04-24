Ferrari'nin evinde Red Bull şov yaptı! Imola GP'si Max Verstappen'in oldu...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yaptığı sezonun dördüncü yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı.

Dünya şampiyonu pilot Max Verstappen rahat bir galibiyet elde ederken, ikinci sırayı yine Red Bull'dan Sergio Perez aldı.

Ferrari'den Carlos Sainz, yarışın ilk turunda Tamburello virajında McLaren'den Daniel Ricciardo ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Charles Leclerc ise ikincilik için Sergio Perez'e atak yaptığı sırada spin attı ve 9. sıraya geldi. Şampiyona lideri Leclerc, yarışı ise 6. sırada bitirdi.

İşte yarışta ilk 10'a giren ve puan alan pilotlar