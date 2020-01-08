YURTHABER
  4. Ferudun Yarkın: “İkinci devrede daha iyi olacağız”

Ferudun Yarkın: “İkinci devrede daha iyi olacağız”

MANİSA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

BAL 8.

BAL 8. Grupta ilk devreyi 15 puanla 10. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, ikinci devreye çok iyi hazırlandıklarını ve müsabakalarda daha iyi olacaklarını söyledi.
Takımda birlikte oynama alışkanlığının geliştiğini belirten Yarkın “Takımımız oturdu. İkinci devrede daha verimli bir oyun ortaya koyacağız” diye konuştu. Ligin başlamasına kısa bir süre kala takımın kurulup, sezon hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Yarkın, “Bunun dezavantajını sezon içerisinde yaşadık. Uyum süreci vardı, sakatlıklar yaşadık. Yine de ilk yarıda istediğimiz performansı sergileyebildik. İkinci yarı bizim için daha kolay geçecek. Çünkü ilk yarıya oranla takımımız oturdu. Birlikte oynama alışkanlığımız gelişti. Bireysel hatalardan çok maçlar kaybetmiştik. İkinci yarıda bu tarz hataların daha az olacağına inanıyorum. Önemli oyuncularımızın sakatlığı var. İkinci yarıya yetişirler. Alternatif olan oyuncularımız da iyi bir gelişim kat etti. Takımımızdan memnunuz. İkinci yarı daha verimli bir oyun oynayacağız” dedi.

“Hedefimiz ligde kalmak”
Devre arası Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz’ı transfer ettiklerini belirten Yarkın, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydederek, “Gerçekçi olmak gerekirse bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Önümüzdeki seneye bir takım iskeleti kurmak istiyoruz. Biz geldiğimizde geçen sezondan tek bir oyuncu yoktu. Sıfırdan takım kurduk. Ligde Manisa Sanayispor ile aramızdaki 7 puanlık farkı açmak istiyoruz. Yunusemre Belediyespor ile de aramızda 12 puan fark var. Bize geleceklerini düşünürsek bu fark kapanmayacak fark değil. Futbolda her şey olabilir. İkinci yarıda üst sıralarda erken kopma olacağını düşünmüyorum. Yunusemre Belediyespor’da geçmek için mücadelemizi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızdan güç alıyoruz”
Taraftarlara verdiği destekten ötürü teşekkür eden Yarkın, “Taraftarlarımız sağ olsun, her maçımıza gelip bizleri destekliyor. Sezon başındaki maddi kampanyalara da destek verip, takımlarına sahip çıktılar. En az 2 maç saha kapatma aldık. Saha içerisinde gelişen olaylara tabi ki tepki gösterebilirler ama sahamızın kapanmasına sebebiyet verecek şeyler olmaması lazım. Biz taraftarımızdan güç alıyoruz. Onların olmadığı maçlar bize zevk vermiyor. Bu yüzden taraftarlarımızdan daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Üreticiyi sevindiren yatırımÜreticiyi sevindiren yatırım
Şehzadeler’in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyorŞehzadeler’in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Manisa Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Aksakal Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Kalkan Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Bunalıma giren doktor intihar etti

Bunalıma giren doktor intihar etti

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.