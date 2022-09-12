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Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü

12.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 79. Venedik Film Festivali’nde onur ödülü’nün sahibi oldu.

Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü

Mükemmel Bir Gün, Kutsal Yürek, Cahil Periler ve Şans Tanrıçası gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen AmfAR (AIDS Araştırma Vakfı) galasında onurlandırıldı.

İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith’in açılış konuşmasını yaptığı galada Özpetek, onur ödülüne layık görüldü.

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Yönetmen konuşmasında AmfAR derneğinin kurucularından Elizabeth Taylor için “Bize cennetten bakan” ifadesini kullandı.

Etkinlikte Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Ellie Goulding performans sergiledi.

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