Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bota ilişkin yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 33 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 46, karadan ulaşımı olmayan bölgede ise Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

