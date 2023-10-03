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Fethiye açıklarında ahşap gulet yandı

03.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yangın çıkan ahşap gulet kullanılamaz hale geldi.

Fethiye açıklarında ahşap gulet yandı

Kızılada önlerinde, içinde yolcuların bulunduğu gulette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gulette bulunanlar yangını kendi imkanları ile söndüremeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yayılması üzerine teknede bulunanlar sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrasında ahşap gulet kullanılamaz hale geldi.

Fethiye açıklarında ahşap gulet yandı

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yangın Muğla Fethiye sahil güvenlik Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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