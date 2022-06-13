Fethiye açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknede çıkan yangına, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ekipleri müdahale etti.

Karagözler Mahallesi Küçük Boncuklu Koyu önlerinde 17 metrelik teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen KEGM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürdü.

Kıyıya yanaştırılan teknedeki 2 kişi, yangından yara almadan kurtuldu.



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