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Fethiye'de 2. Uluslararası Fethiye Spor Festivali başladı

02.10.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalin ilk gününde, 2 bin 500 ile 5 bin metrelik parkurda açık su yüzme yarışı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikincisi düzenlenen "2. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Ölüdeniz'de 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışına, farklı yaş kategorilerinde 5 ülkeden 5’i engelli 205 sporcu katıldı.

Genel klasman 5 bin metre erkeklerde Yiğit Güven, kadınlarda Rojin Motlagh, 2 bin 500 metre erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel ve kadınlarda Berna Gedik birinci oldu.

Kumburnu Plajı'nda ise bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları başladı. Türkiye'den 8 takımın katıldığı müsabakanın birincisi yarın belli olacak.

Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, festivalin ilk gününde açık su yüzme yarışının sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Yarışmanın 2 bin 500 metrelik kategorisinde birincilik elde eden Furkan Hüseyin Yüksel, su sıcaklığı ile parkurun çok güzel olduğunu, organizasyondan memnun kaldığını ifade etti.

Festival, yarın sona erecek.

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