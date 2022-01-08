Fethiye'de denizde hortum oluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede etkili olan yağışın ardından sahilden 5 kilometre açıkta hortum oluştu.

Yaklaşık iki dakika süren denizdeki hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz