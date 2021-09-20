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Fethiye'de eğlence mekanlarına polis denetimi

20.09.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 30 polis memuru, Beşkaza Meydanı ile sahildeki kafeterya ve eğlence mekanlarında denetim yaptı.

İşletmelerde evrak kontrolleri de yapılan uygulamada, yaklaşık 200 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Yaklaşık iki saat süren denetlemede, bir işletmeye ceza kesildi.

Ekipler, tam gece yarısı işletmelerdeki müziğin sesini kapattırdı.

Denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.

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