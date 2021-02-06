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Fethiye’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

06.02.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir inşaatın bakır kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafında serbest bırakıldı.İlçedeki bazı inşaatlardan bakır kablo hırsızlığı yaşanması üzerine faillerin yakalanması için, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir inşaatın bakır kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafında serbest bırakıldı.
İlçedeki bazı inşaatlardan bakır kablo hırsızlığı yaşanması üzerine faillerin yakalanması için, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Değişik suçlardan da kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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