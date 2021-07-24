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Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

24.07.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Olayda yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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polis Muğla Fethiye

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