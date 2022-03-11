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Fethiye'de kaçak olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi

11.03.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de kaçak olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 67 inşaat mühürlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca, İmar Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile mücadele kapsamında ilçenin Kayaköy ve Karakeçiler mahallesinde inşaat faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde çalışma yapıldı.

Fethiye Belediyesi ekiplerince 2021 yılında yapılan denetimler sonucu, İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi.

Yasal olmayan inşa faaliyetlerinin devamının önlenmesi amacıyla Kayaköy ve Karakeçiler mahallelerinin giriş ve çıkışlarda jandarma tarafından kontrollerin devam ettiği bildirildi.

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