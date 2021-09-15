Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.

Göcek Koyu açıklarındaki lüks motor yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken motor yatta hasar oluştu.

Motor yat, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek D-Marin'e çekildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz