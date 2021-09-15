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Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

15.09.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.

Göcek Koyu açıklarındaki lüks motor yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken motor yatta hasar oluştu.

Motor yat, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek D-Marin'e çekildi.

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