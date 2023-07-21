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Fethiye’de minibüs İle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

21.07.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde transfer minibüsü ile kamyonet çarpışırken, kazada sürücüler yaralandı.

Fethiye’de minibüs İle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Çiftlik Mahallesi Çalış Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 48 ABR 387 plakalı minibüs ile N.T.’nin kullandığı 34 BN 4822 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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