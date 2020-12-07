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Fethiye'de nesli tehdit altındaki karakulak yavrusu ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 07.12.2020 18:07 | Son Güncelleme

Fethiye'de nesli tehdit altındaki karakulak yavrusu ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki ender görülen türlerden karakulak yavrusu ölü bulundu.

Ormanlık alanda hayvan ölüsünü gören kişi durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Fethiye Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Milli Park görevlileriyle bölgeye giden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ölen karakulak yavrusunu inceledi.

İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölen hayvanın yaklaşık 7 aylık dişi bir karakulak olduğunu söyledi.

Hayvandan Anadolu'daki karakulakların genetik özelliklerinin ortaya çıkarılması için numune aldığını anlatan İlemin, "İncelemede hayvanın vücudunda ve kafasında köpekler tarafından yapılmış ısırık ve parçalama bulgularına rastladım. Aralık ortasına ilerlerken Muğla geneli çok az yağış aldı. Sonbahar çiçekleri açmadı. Bitkilerden hayvan türlerine canlılar besinsiz kaldı. Bölge ekosisteminin en tepesinde bulunan karakulaklar da beslenemediler ve güçsüz düştüler." diye konuştu.

İlemin, yabani kedinin doğada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğramış olabileceğini ifade etti.

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