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Fethiye’de refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.11.2020 23:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleşti.Edinilen bilgiye göre, Necati S.’ nin kullandığı 48 ADT 897 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Necati S.’ nin kullandığı 48 ADT 897 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın ardından yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobildeki Elif Ahsen S. (1), Merve Nur S. (16), Fatma S. (39) ile Sultan Y. (66) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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