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Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.04.2020 23:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye cezai işlem uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı.

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye cezai işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye, 25 bin 218 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

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