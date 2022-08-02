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Fethiye'den Antalya'ya yamaç paraşütüyle giden pilot uçuşunu anlattı

02.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamaç paraşütü pilotu Akif Emre Gürer: - "Beydağları'ndaki uçuşum sırasında Kızlar Sivrisi manzarası karşısında büyülendim" - "Bu gibi etkinliklerle farkındalık oluşturmak ve bu sporun güvenliliğini de kanıtlamak istiyorum"

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yamaç paraşütüyle havalanarak Antalya Konyaaltı sahiline inen yamaç paraşütü pilotu, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni olarak çalışan Akif Emre Gürer (32), paraşütle Antalya'ya gitmeye karar verdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'dan havalanan Gürer, gökyüzünde 6 saat 20 dakika süren yolculuğunun ardından Konyaaltı sahiline iniş yaptı. Gürer, yolculuğunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.

Hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Gürer, yaptığı açıklamada, gökyüzünde yolculuğunun 143 kilometre sürdüğünü söyledi.

Uçuşunun mesafe olarak çok uzun olmadığını anlatan Gürer, "Daha önce Çameli Afyonkarahisar arasında 250 kilometrelik bir uçuşum vardı. Beydağları'ndaki uçuşum sırasında Kızlar Sivirisi manzarası karşısında büyülendim." dedi.

Gürer, Elmalı sırtlarında sert rüzgarın uçuş yönünü değiştirdiğini, türbülans nedeniyle zor anlar yaşadığını anlattı.

Genelde insanların yamaç paraşütünü güvensiz bir spor olarak düşündüğünü ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

"Aksine bilinçli ve profesyonellerce yapıldığında son derece güvenli bir spor dalı. Uçuşumda 3800 metrelere çıktığım anlarda dağların zirvesine çok yakın geçtim. Aklımda geçip geçemeyeceğim sorusu geldi. Her şeye rağmen farklı bir deneyim ile güzel bir rotada hedefimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu gibi etkinliklerle farkındalık oluşturmak ve bu sporun güvenliliğini de kanıtlamak istiyorum. Çektiğim görüntülerle de bölgenin tanıtımını yapmak istiyorum."

Gürer, Babadağ'dan kalkıp Beydağları'ndaki Kızlar Sivrisi'ne giderek iniş yapmadan geri dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.

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