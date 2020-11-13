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Fethiyespor’da 4 pozitif vaka tespit edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 13.11.2020 13:03 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Fethiyespor’da 4 pozitif vaka tespit edildi

Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Fethiyespor’da, dört futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı sosyal medyadan duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, dört oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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