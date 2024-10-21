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FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 10:53
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Fetullah Gülen'in ölümü sonrası FETÖ'cü Hakan Şükür'den ışık hızında paylaşım geldi. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminden hemen önce ABD'ye kaçan Hakan Şükür, Türk vatandaşları gibi terörist başı Fetullah Gülen'e 'gebermiş' demek yerine "Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Türk vatandaşlarımız 'gebermiş' şeklinde tweetler atarak, terörist başının ölümünü böyle nitelendirdi. 15 Temmuz darbesinin baş aktörü Fetullah Gülen, binlerce kişinin ölümüne sebep olup, vatansızlığını ilan etmişti. FETÖ'cü olduğu tescillenen Hakan Şükür'ün Fetullah Gülen paylaşımındaki duygusallığı dikkatlerden kaçmadı.

TÜRK VATANSEVERLER 'GEBERMİŞ' DERKEN, HAKAN ŞÜKÜR RAHMET DİLEDİ

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Sosyal medya platformu X'te(Twitter) 'Gebermiş' kelimesi kısa süre içinde Türkiye gündemine oturmuştu. Terörist başı Fetullah Gülen'in ölümünü bu şekilde nitelendiren Türk vatandaşların aksine ABD'ye kaçan Hakan Şükür 'Gebermiş' diyemedi. Diyememesinin yanında ağlamaklı bir şekilde rahmet diledi.

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları! Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

"ALLAH RAHMETİ VE ADALETİ İLE MUAMELE ETSİN HERKESE"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan Hakan Şükür hemen telefonuna sarılarak X'te paylaşımda bulundu. Şükür, paylaştığı gönderiye tepki geleceğini bildiği için yorum yapılmasını kapattı! İşte o paylaşım...

Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir.
Ne eksik ne fazla.
Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak.
Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak.
Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile.
Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese..

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Anahtar Kelimeler:
fetö Hakan Şükür Fetullah Gülen
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