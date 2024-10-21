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  4. 'Cehenneme bir kişilik rezervasyon...' Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları! 'Gebermiş' etiketi gündem oldu

'Cehenneme bir kişilik rezervasyon...' Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları! 'Gebermiş' etiketi gündem oldu

21.10.2024 08:49
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ABD'de yaşadığı bilinen, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı hain Fetullah Gülen'in öldüğünün duyurulmasının ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları bu haberin ardından çok sayıda paylaşım yaparken 'Gebermiş' etiketi de gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Ateşi bol olsun' yazarken bir başkasının paylaşımında ise "Cehenneme bir kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?" yazdığı görüldü.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı hain Fetullah Gülen'in ölüm haberi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili paylaşım yaparken 'Gebermiş' etiketi de gündem oldu.

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Kullanıcılar paylaşımlarında "Ateşi bol olsun, Allah rahmet de eylemesin" yazarken bazılarının da "Cehenneme bir kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?" ifadelerini kullandığı görüldü. Bazı kullanıcılar ise terör örgütü içinde bunda sonra yaşanabileceklere vurgu yaptı.

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İşte hain Gülen'in arkasından yapılan paylaşımlar

Anahtar Kelimeler:
fetö sosyal medya Fetullah Gülen
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