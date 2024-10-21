FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, hain elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü doğruladı.

Sosyal medyada da gündem olan bu haber sonrası 'GEBERDİ' başlığı en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı isimler ise sosyal medyada Defne Joy'u andı.

Bahar dizisiyle ekranda olan Demet Evgar da "Bence de bi' hatırlayalım" diyerek Dejne Joy Foster hakkındaki şu paylaşımı paylaştı:

"Sanatçı Defne Joy Foster’ı anmamak olmaz böyle bir günde üstelik. Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." (Alıntı)"

Anne Foster, kızının ölümünün FETÖ ile bağdaştırıldığı iddiaların hatırlatılması üzerine, “Benim evladımın FETÖ’yle falan hiç ilgisi yok. Siyasetle hiç ilgisi olan bir insan değildi. Neşe, eğlence, o ona bakıyordu. Ben annesiyim, bilmez miyim?” demişti.