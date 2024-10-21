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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.10.2024 10:12
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ABD'de yaşayan terör örgütü FETÖ'nün elebaşı, hain Fetullah Gülen'in öldüğü duyuruldu. Ölüm haberi sonrası X'te 'GEBERDİ' olarak TT oldu. Gülen'in ölüm haberi sonrası Demet Evgar Defne Joy Foster'ı hatırlattı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, hain elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü doğruladı.

Sosyal medyada da gündem olan bu haber sonrası 'GEBERDİ' başlığı en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı isimler ise sosyal medyada Defne Joy'u andı.

Bahar dizisiyle ekranda olan Demet Evgar da "Bence de bi' hatırlayalım" diyerek Dejne Joy Foster hakkındaki şu paylaşımı paylaştı:

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"Sanatçı Defne Joy Foster’ı anmamak olmaz böyle bir günde üstelik. Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." (Alıntı)"

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Anne Foster, kızının ölümünün FETÖ ile bağdaştırıldığı iddiaların hatırlatılması üzerine, “Benim evladımın FETÖ’yle falan hiç ilgisi yok. Siyasetle hiç ilgisi olan bir insan değildi. Neşe, eğlence, o ona bakıyordu. Ben annesiyim, bilmez miyim?” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Joy Foster Fetullah Gülen
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