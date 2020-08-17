FETÖ hücre evlerine eş zamanlı operasyon

Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütünün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen 8 şüpheli şahsa karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ise polis ekiplerince saklandığı bağ evinde yakalandı. toplamda 9 şahsın gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerin 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

