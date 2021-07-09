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FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu gözaltına alındı

09.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu gözaltına alındı

FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu gözaltına alındı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tozlu'nun yakalanması için Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'nin il yapılanmasındaki iş insanları içerisinde yer aldığı, örgüte finansal destek sağladığı ve örgütün önde gelen mütevellilerinden olduğu belirlenen Tozlu, söz konusu adreste gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tozlu, emniyete götürüldü.

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