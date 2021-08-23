YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. FETÖ mensuplarının hücre evlerindeki "uzaktan tedavi" yöntemleri deşifre edildi

FETÖ mensuplarının hücre evlerindeki "uzaktan tedavi" yöntemleri deşifre edildi

23.08.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yakalanan FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan eski öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, hücre evlerindeki FETÖ'cülerin yakalanmamak için hastaneye gitmediği, "şifahane" adı verilen formu doldurduğu, "şifacı" adı verilen kişilerin ulaştığı örgüt mensubu doktorun bu formdaki bilgilerle reçete yazdığı kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan eski öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, hücre evlerindeki örgüt mensuplarının "uzaktan tedavi" yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'te yakalanan Abdulkadir Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede örgüt hakkında bilgiler yer aldı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine ilişkin bilgilerin aktarıldığı iddianamede, "eve ait tüm faturaların kesinlikle ev sahibinin adına olacağı, evde ne için tek başına kalındığına dair bir senaryonun belirleneceği, kira/aidat/yakıt gibi şeylerin hiçbir şekilde aksatılmayacağı, mümkünse tüm giderlerin elden peşin verileceği, banka hesabı kullanılacaksa başkasının T.C. kimlik numarası üzerinden işlem yapılacağı, açık/patates hat olarak tabir edilen hatların kullanılacağı ve bu hat ile kesinlikle akraba/eş/dost aranmayacağı, ev dışına çıkıldığında fiziki görünümlerin değiştirilmesine dikkat edileceği" gibi tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

Hücre evlerindeki FETÖ'cülerin yakalanmamak için hastaneye gitmeyip "şifahane" adı verilen formu doldurduğu ve örgüt mensubu doktorun bu formdaki bilgilerle reçete yazdığı ifade edilen iddianamede, örgüt mensubu ile doktor arasındaki iletişimi sağlayanlara da "şifacı" adı verildiği belirtildi.

Örgüt mensuplarının sürekli farklı telefon uygulamalarıyla iletişim sağladığı anlatılan iddianamede, bu programlar üzerinden "rehberlik faaliyetleri" kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarının dökümünün gönderildiği, "hukuki notlar" kapsamında yakalanmaları durumunda hangi yolların izleneceği gibi bilgilerin yer aldığı, "bilişim notları"nda da telefonda gizlilik konusunda yapılması gerekenlerin bulunduğu tespiti yer aldı.

- "FETÖ'nün bilişimcisi" sosyal medyada

Örgütün sosyal medyada aktif olduğu belirtilen iddianamede şu bilgilere de yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'bilişimci' olarak faaliyet yürüten şahsın, örgüt içerisinde kullanılan gizli haberleşme programlarının aktarımını ve kurulumunu sağlayıp sosyal medya platformlarındaki (hazır bulunan) sahte hesapları ile KHK'lar kapsamında ihraç edilen ve tutuklanan örgüt üyesi şahısların çocuklarının ve eşlerinin fotoğraflarını yayımlayarak sosyal medya üzerinde gündem yaratacak paylaşımlar yapmakla görevli olduğu tespit edildi."

"FETÖ'nün varlığını korumak, örgütten kopmaları engellemek, üyeler arasındaki moral motivasyonu arttırmak, üyelerin gereksinimlerini karşılamak" amacıyla faaliyetlerine devam ettiği bildirilen iddianamede, Abdülkadir Ç'nin de bu kapsamda örgüt faaliyetlerinde aktif şekilde rol aldığı, emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyelerine ve cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin eşlerine para dağıtımında bulunduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldığı, örgütün para transfer yöntemlerinin deşifre edildiği bilgisine ve bazı tape kayıtlarına da yer verilen iddianamede, "Yapılan araştırmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Doğu Anadolu Bölgesi Emniyet Mahrem Yapılanması'nın (Lise) güncel hiyerarşik örgüt şeması deşifre edilmiştir." denildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün cezası Yargıtay aşamasında olan eski öğretmen Abdulkadir Ç, tahliyesinin ardından faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla 26 Mayıs'ta Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattıGaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:38
İkindi
16:20
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

Değer Eczanesi
Sehitkamil
Kentpark Eczanesi
Sehitkamil
Melike Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.